В России отмечают День Черноморского флота

13 мая в Крыму отмечают День Черноморского флота. Как передает корреспондент РИА «Новый День», в 1783 году, после присоединения Крыма к Российской империи, Екатерина II подписала указ о создании Черноморской флотилии.
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