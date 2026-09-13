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Набоков впервые сыграл за «Колорадо» – в матче с «Анахаймом» (7:2) на турнире проспектов. Он пропустил 2 шайбы за 2 периода

Вратарь « Колорадо » Илья Набоков принял участие в матче с « Анахаймом » (7:2) на турнире проспектов Rookie Faceoff в Сан-Хосе.

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