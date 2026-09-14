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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Лунев об игре вратарей «Динамо»: «При Карпине была система выхода из-под прессинга и начала атаки от вратаря. Сейчас такого нет. Простым языком – надежность и не надо усложнять»

Вратарь « Динамо » Андрей Лунев рассказал, как изменились требования к игре голкиперов после возвращения Сандро Шварца .

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