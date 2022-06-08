Балтийский флот приступил к проведению оперативного учения

Балтийский флот приступил к проведению оперативного учения

К учению привлечено около 60 надводных боевых кораблей, катеров и судов обеспечения, свыше 40 самолетов и вертолетов, а также до 2000 единиц вооружения, военной и специальной техники Балтийского флота.

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