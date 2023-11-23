Инсайдер назвал точные дату и время, когда могут показать трейлер GTA 6 Многие ...

Инсайдер назвал точные дату и время, когда могут показать трейлер GTA 6Многие игроки ожидают увидеть дебютный трейлер GTA 6 на церемонии The Game Awards 2023, однако есть небольшой шанс, что премьера случится немного раньше.
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