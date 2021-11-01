Любители историиДети и семья«Вот разрушитель!»: какое будущее предсказал Ленину его крёстный отец Несмотря на то, что Владимир Ильич Ленин стал одним из руководителей атеистического государства, он сам был крещен в церкви.Вернуться к статье319НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВВоробейДа, характер просматривался с самого начала!АЕАлександр ЕньшинЭта гадость начала литься в честь приближающего праздника 7 Ноября! Антисоветчики не могут без этого!Игорь ВОСТОКОВЛюбимое занятие мосек гавкнуть в нужный момент на слона.Владимир ЛисуковЗначит, дедушка Ленин был Сатаной? А последующие и настоящие правители - ангелами? Однако, все, кто забирается на трон, несут только дьявольское наваждение и разрушение. За редким исключением не такими были единицы и то с изъянами.Анфиса ИвановаИ как же хочется хайпа всяким недоумкам!!! На любой теме, на любом образе сколь-нибудь известного человека, - у этих писак ведро с дерьмом бездонное...и все вонючей и вонючей И, кстати, узнать бы, а каким был в детстве будущий Ленинский крестный, - гладил, целовал и обнимал всех кукольных лошадок и в руки не брал рогаток? Никак не хотел быть Македонским или Суворовым?!Владимир ЛисуковКакого хайпа? Я, например, такое выражение считаю диким и ненормальным. А вождь мирового пролетариата В.И. Ленин был особо одарённым и талантливым человеком!Анфиса ИвановаВ данном случае ХАЙП - это обратить внимание на себя " умника". Что непонятного-то?!Владимир ЛисуковМне ваше внимание не нужно. Привыкли хайповать и лайковать на иностранный манер. Я в своё время изучал немецкий и английский языки, но никогда не пользуюсь иностранными словами в общении с россиянами.Владимир ЛисуковМне ваше внимание не нужно. Привыкли хайповать и лайковать на иностранный манер. Я в своё время изучал немецкий и английский языки, но никогда не пользуюсь иностранными словами в общении с россиянами.Анфиса ИвановаСлушайте, вы чего потеете?!- мой ответ о хайпе был автору статьи. Вам, как оказалось - полиглоту , объяснила значение слова не русского происхождения Хайп. Вам это не нужно,а мне не нужно ваше оскорбленное самомнение. Что же касается русского языка я не буду убеждать вас в том, что знаю его лучше вас. Успокойтесь. И если говорить, то говорите о содержании стать и её направленности в массы...а не заставляйте других париться вместе с вами.NNataОсталось только написать , какому-нибудь придурку, что ему при рождении рога отпилили и копыта всю жизнь маскировали. Дурь!Владимир ЛисуковА некоторых не мешало бы освободить от сатанинского отродья сразу после рождения. Потом удивляемся, откуда в человеке столько невежества и злодеяний?NNataДурью не майтесь.Владимир ЛисуковИ Вы тоже. С наступающим Днём Великой Октябрьской социалистической революции! У меня двойной праздник: мой отец родился 07.11.2017г. Конечно, его в живых нет.NNataв 2017?Владимир ЛисуковИзвините: конечно, в 1917 годуВалерий КаулинНе оскудеет земля идиотами! Больше и сказать нечего.Владимир ЛисуковТакие мысли, как Вы, излагают в основном настоящие маразматики. Вы все идиоты, а я нет. А может, наоборот?Валерий КаулинЕсли сомневаетесь, ещё не всё потеряно!AIAlex ImenНаврал крестный отец. Ленин оказался созидателем.Валерий ПодгузовЛенин создал СССР, прежде всего, объединив в единый союз славянские народы Руси, Белоруссии и Украины. А такие, как автор статьи, как Чубайс, Гозман, Греф... разрушили СССР и готовы стравить славян в войне. Ломать и лгать, это всё, на что способны предприниматели, либералы, демократы, националисты и клерикалы.Валерий ПодгузовЛенин, при жизни ПОБЕДИЛ ВСЕХ своих оппонентов и в теории, и на практике. Все его предсказания сбылись: монархию в России свергали князья, генералы, депутаты, банкиры, а вот власть министров-капиталистов, т.е. ельциных, березовских, гайдаров, чубайсов, дерипасок той эпохи, колчаков и деникиных, действительно, свергал, Ленин. Здесь ни убавить, не прибавить. А построил СССР и запланировал ГОЭЛРО.Горбатюк ВалерийДа уж... Несколько минут назад тут в сети встретил статью про М.С.Горбачева. И до сих пор не пойму, отчего на его фото нет ангельских крыльев? Но зато когда захотел хотя бы минус поставить этому шелкоперу, тут же затребовали ВСЕ мои данные. Случайность? Что-то сомнительно... Кстати, фанатом В.И.Ульянова не являюсь, но нарисованный тут монстр на реальное существо откровенно не похож... Вот эта статейка: https://mt.enciklopediya-tehniki.ru/blog/43185054679/Biografiya-i-nemnogo-faktov-o-Gorbachyove?utm_referrer=mirtesen.ru Что характерно, есть про орден, но про то, что на комбайнера он так и не сдал - ни слова. Про то, как, руководя богатейшим Ставропольем, загнал его в нищету - тоже. Про результаты его руководства сельским хозяйством в ЦК (когда и начались перебои с продуктами) - аналогично. Ну а про то, что он как раз и запалил конфликт в Нагорном Карабахе (являясь в ЦК КПСС ответственным за межнациональные отношения) - вообще тишина...ВВоробей- " Ну а про то, что он как раз и запалил конфликт в Нагорном Карабахе (являясь в ЦК КПСС ответственным за межнациональные отношения) - вообще тишина" Но мы же понимаем, что, если армянские националисты затеяли там свои "танцы" с целью, в перспективе, получить независимост Армении, то никто ничего с ними сделать не мог. Ну, по крайней мере теми средствами, которые были в то время в распоряжении. Вообще, роль националистов в развале СССР определённо многими не осознаётся в сколько-нибудь полной мере.Горбатюк ВалерийЭти нацики, особенно - на начальном этапе, весьма пугливы. И, пока не почуют, что их взбрык может прокатить, сидят тихо по углам, особо не отсвечиваяВВоробей- "И, пока не почуют, что их взбрык может прокатить, сидят тихо по углам, особо не отсвечивая" Это - верно. Вот они, армянские которые, и прочувствовали, что их взбрык может прокатить. И, де-факто, их предчувствие тогда оказалось верным. Их чаяния сбылись и Армения получила независмость.КотищевНу и !? В детстве просматривался непростой характер, в зрелые годы и в правду многим "открутил копыта", был бы обыкновенным так бы и прожил обыкновенно и никто бы о нем и знать не знал. Другое дело что этот человек был прирожденным ВОЖДЕМ и спас Россию, в то время, как не особенно приметные глисты- либералы источили изнутри ее тело.ВШВалерий ШороховА разве книга Владимира Солоухина "При свете дня" не о том же? Ревнителям здешним советую почитать!..ВШВалерий ШороховРазве она не подтверждение того,о чём написано в этом материале?..ЛеонидКГАМНиколай КурВырос разрушитель и не стало тысячелетнего государстваКомментировать
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