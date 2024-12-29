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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Аскаров отразил 30 из 32 бросков «Калгари» и стал 2-й звездой матча. Поражение – 4-е в 5 играх в сезоне НХЛ при 91,5% сэйвов

Вратарь «Сан-Хосе» вышел в старте на матч с «Флэймс» (1:3) в регулярном чемпионате НХЛ. Третью шайбу канадский клуб забросил в пустые ворота.

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