В Москве с начала августа выпала почти треть месячной нормы осадков

Был зафиксирован 21 мм, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. По его словам, сегодня воздух в Москве прогреется до 19 градусов, по области до +20 — эти значения на 4-5 единиц ниже климатической нормы, сказал синоптик в интервью ТАСС.