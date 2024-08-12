Политика как он...
ГлавнаяБлогНовостиСоциалкаИстория
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политика как она есть

40 905 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Пульхерия Djem
    В тюрьме.«Другая Украина» ...
  • Империалист циничный
    Без оператора ? Без охраны ? Что за бред ?«Отчаянно хотел ж...
  • Александр Платов
    Сначала научитесь держать себя в руках и не кидаться на людей с обвинениями, не прочитав того, что они вам пишут. А п...Названы фигуранты...

В Москве с начала августа выпала почти треть месячной нормы осадков

В Москве с начала августа выпала почти треть месячной нормы осадков

Был зафиксирован 21 мм, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. По его словам, сегодня воздух в Москве прогреется до 19 градусов, по области до +20 — эти значения на 4-5 единиц ниже климатической нормы, сказал синоптик в интервью ТАСС.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх