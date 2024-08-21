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Марочко: при отступлении ВСУ уничтожают остатки населенных пунктов

Марочко: при отступлении ВСУ уничтожают остатки населенных пунктов

При отступлении украинские военные уничтожают остатки населенных пунктов. Об этом рассказал ветеран боевых действий, военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко в своем Telegram-канале со ссылкой на собственные источники.

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