Политика как он...
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Политика как она есть

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Ученые выяснили, от чего зависит вокальная активность кошек

Ученые выяснили, от чего зависит вокальная активность кошек

Ученые раскрыли генетические голосовые особенности кошек. Японские эксперты из Киотского университета проследили взаимосвязь между геном андрогенного рецептора и особенностями поведения домашних кошек.

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