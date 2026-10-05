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Штраф за нарушение антикоррупционных норм: главврач медучреждения в Череповце привлечён к ответственности

Штраф за нарушение антикоррупционных норм: главврач медучреждения в Череповце привлечён к ответственности

В Череповце главврач медучреждения получил административный штраф в размере 20 тысяч рублей из‐за несоблюдения антикоррупционных норм.

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