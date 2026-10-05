Штраф за нарушение антикоррупционных норм: главврач медучреждения в Череповце привлечён к ответственности

В Череповце главврач медучреждения получил административный штраф в размере 20 тысяч рублей из‐за несоблюдения антикоррупционных норм.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- АУ АвтоВАЗ и HONGQI ...
- AB Джекпот американс...
- Эрмитаж потребова...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым