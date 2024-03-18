Полянский оценил возможность диалога с Западом по контролю над вооружениями

Диалог между Россией и США по теме контроля над ракетно-ядерными вооружениями невозможен в условиях попыток стран Запада нанести России «стратегическое поражение», для обсуждения этого вопроса необходима смена западного антироссийского вектора.
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