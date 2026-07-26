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Карточный долг и потеря «реликвии»: как муж Наташи Королёвой остался без денег и знаменитых стрингов

Карточный долг и потеря «реликвии»: как муж Наташи Королёвой остался без денег и знаменитых стрингов

Сергей Глушко, известный как Тарзан, не раз удивлял публику историями из своей жизни. Но один случай стоит особняком: обычная игра в карты лишила артиста не только наличных денег, но и личной вещи, которую в семье его жены Наташи Королёвой считали знаковой.

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