Главком НАТО оставил членов Альянса один на один с «гибридными угрозами» России

Каждая страна-член НАТО может и должна сама реагировать на «гибридные угрозы» со стороны России. Об этом в эфире телеканала TVP World заявил командующий войсками НАТО в Европе Алекс Гринкевич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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