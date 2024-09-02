Корабль, который застрял на МКС начал издавать странные звуки: операция по возвращению

По их мнению, это может быть связано с проблемами в соединении с пространственной станцией. Starliner прибыл на Международную космическую станцию в начале июня, и изначально планировалось, что он останется там примерно на неделю.
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