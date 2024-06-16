13-летняя девочка попала в аварию на питбайке в Свердловской области

Инцидент произошел вечером 14 июня в селе Петрокаменское под Нижним Тагилом. По предварительным данным, девочка, выезжая с второстепенной дороги на главную, не учла безопасность движения и была сбита автомобилем.
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