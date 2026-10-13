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"Мирная сделка" США и Европы не выгодна никому. У Украины есть только один вариант, чтобы выжить

"Мирная сделка" США и Европы не выгодна никому. У Украины есть только один вариант, чтобы выжить

В западной прессе появился очередной план сделки между Россией и Украиной. В частности, обозреватель The Washington Post Дэвид Игнатиус пишет, что России и Украине планируют предоставить взаимные выгоды в финансовой и оборонной сферах, а также заложить основу для разрешения территориальных споров .

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