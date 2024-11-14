Москва предоставляет льготные ставки аренды для частных медицинских и образовательных учреждений

Столица России продолжает поддерживать социально ориентированный бизнес, предоставляя в аренду по льготным ставкам свыше 200 тысяч квадратных метров недвижимости частным медицинским и образовательным учреждениям.
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