Пропажа Кафельниковой обрастает слухами — муж закрыл в рехабе

В Сети подозревают, что у модели серьезные проблемы. Алеся Кафельникова Социальные сетиМодель Алеся Кафельникова ещё в декабре пропала с радаров: перестала выходить на подиум и не даёт о себе знать в Сети.
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