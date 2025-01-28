Ведущая оборонная компания США призвала Маска избавиться от бюрократии в Пентагоне

Одна из ведущих оборонных компаний США General Atomics Aeronautical Systems призвала американского бизнесмена и руководителя Департамента эффективности правительства (DOGE) избавится от бюрократии в Пентагоне.
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