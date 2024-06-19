"Белоусов за месяц ничего не сделал": Так ли хорош новый министр обороны как его расхваливают? Эксперты пока сомневаются

Задача МО руководить аппаратом МО в тесной связи со всеми министерствами. Для командных полномочий есть ГШ и штабы родов и видов ВС. Между прочим, Устинов Д.Ф. до МО кем только не был, начиная со слесаря, инженера-конструктора, директора Обуховского и т.д. Сейчас приоритеты другие. Перекрыть пути глобального воровства, как в самом МО, так и в ВПК в целом

Аудрюс

Перекрыть пути глобального воровства? Сегодня СМИ пытаются обставить дело так, как буд-то у нас воруют только в МО! Поверьте, что это далеко не так! Армия это только отражение истинного положения дел в государстве! И в других министерствах и ведомствах воруют не меньше, если не больше! Да и в министерствах то работают люди не завезенные от ТУДА, все они родные, доморощенные.. Поймите, что в России , в отличие от стран запада, воруют ВСЕ! Это у НИХ воруют в основном только люди обличенные властью! А у нас... Школьник мел домой несет, учительница деньги на ремонт класса собирает, водитель бензин сливает, продавец овощи-фрукты недовешивает... В общем как у классика: "Кто что охраняет, тот то и имеет. Ничего не охраняешь, ничего не имеешь!"