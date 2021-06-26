Евро-2020. День четырнадцатый. Кто первым ворвётся в четвертьфинал?

Уэльс выбросил Россию с Евро в 2016-м, Дания – в 2021-м. Сегодня они побьются за место в восьмёрке. Плей-офф Евро-2020 стартует уже сегодня! Игровой день начнётся матчем Уэльс – Дания в Амстердаме, а продолжится встречей Италии и Австрии в Лондоне.