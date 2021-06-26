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Евро-2020. День четырнадцатый. Кто первым ворвётся в четвертьфинал?

Евро-2020. День четырнадцатый. Кто первым ворвётся в четвертьфинал?

Уэльс выбросил Россию с Евро в 2016-м, Дания – в 2021-м. Сегодня они побьются за место в восьмёрке. Плей-офф Евро-2020 стартует уже сегодня! Игровой день начнётся матчем Уэльс – Дания в Амстердаме, а продолжится встречей Италии и Австрии в Лондоне.

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Лена Мисько
Алекс Крал пишет у себя в твиттере, что сборная Чехии не смогла вовремя вылететь на матч 1/8 финала Евро в Амстердам из-за случайно надувшегося спасательного трапа. Источник: https://twitter.com/alexkralcz/status/1408710670879711237
Лена Мисько
Эх сейчас бы с такой надувной горки, да в море или бассик...
Лена Мисько
Назначения судей Матч чемпионата Европы сегодня судят: УЭЛЬС - ДАНИЯ Арбитр Даниэль Зиберт (Германия) Ассистенты Ян Зайдель, Рафаэль Фольтин (оба – Германия) Резервный Овидиу Хацеган (Румыния) Видеоарбитр Бастиан Данкерт (Германия) Видеоассистент 1 Кристиан Дингерт (Германия) Видеоассистент 2 Кристиан Гиттельманн (Германия) Видеоассистент 3 Марко Фриц (Германия) Инспектор УЕФА Яп Уйленберг (Голландия)
Лена Мисько
Стартовый состав датчан: Шмейхель, Ларсен, Кьер, Кристенсен, Мэле, Дилэйни, Хейбьерг, Дамсгор, Вестергор, Дольберг, Брэйтуэйт.
Лена Мисько
В футболках с красным драконом на груди выйдут Уорд, Родон, Дэвис, Мифем, Робертс, Моррелл, Аллен, Джеймс, Рэмзи, Бэйл и Мур
Лена Мисько
Назначения судей Матч чемпионата Европы сегодня судят: ИТАЛИЯ - АВСТРИЯ Арбитр Энтони Тэйлор (Англия) Ассистенты Гари Бесуик, Адам Нанн (оба – Англия) Резервный Сандро Шерер (Швейцария) Видеоарбитр Стюарт Аттуэлл (Англия) Видеоассистент 1 Кристофер Кавана (Англия) Видеоассистент 2 Ли Беттс (Англия) Видеоассистент 3 Пол ван Букел (Голландия) Инспектор УЕФА Дарко Чеферин (Словения)
Лена Мисько
🔥 Дождались. Сегодня стартует плей-офф Евро. Уэльс или Дания попадет в четвертьфинал (вау). А Италия помчится за рекордом всех времен.
Лена Мисько
8️⃣ автоголов – абсолютный рекорд Евро. За все предыдущие турниры в свои ворота залетели 9 мячей. Сейчас только за групповой этап на один меньше. Факт аномальный – но вполне объяснимый. Достаточно рассмотреть автоголы чуть внимательнее: 🧤 Щенсному и Градецки не повезло. Мяч внезапно отскочил в них от каркаса. 🧤 Дубравка погасил волейбольную свечу. Курьез есть курьез. 🧤 Куцка попал по мячу голенью и срезал за линию. Просто технический брак. 🧐 В остальных четырех случаях защитники прерывали прострел, находясь лицом к своим воротам. Последнее похоже на закономерность. Откуда она взялась? Во-первых, перехват прострела спиной в поле уже благоприятная ситуация для автогола. Во-вторых, этих ситуаций стало намного больше. Тактические гики заметили: на Евро команды охотно атакуют через фланги и часто простреливают. Это примитивнее комбинаций по центру. Но требует меньше ресурсов – что актуально после ковидного сезона. Поэтому восемь автоголов – это логично. И, скорее всего, далеко не предел.
Лена Мисько
[Переслано из Mr. Raumdeuter] 💥Провел анализ использованных формаций на групповом этапе Евро-2020 В порядке популярности по времени использования. 1️⃣ 3-5-2 Использовали 8 команд, из них шесть (Швейцария, Финляндия, Шотландия, Нидерланды, Польша, Венгрия) использовали данную схему во всех трех матчах. Всего данная формация была использована командами со стартовых минут матчей – 22 раза из 72 возможных – 30.5% (далее - индекс популярности) 2️⃣ 4-3-3 Использовали 7 команд, но только три (Украина, Испания и Италия) из них - во всех трех матчах. Индекс популярности – 20.8%. 3️⃣ 4-2-3-1 Использовали 9 команд, но только две (Словакия, Чехия) во всех матчах. Индекс популярности – 19.4%. 4️⃣ 3-4-3 Использовали 5 команд, две (Бельгия и Германия) из них – во всех своих матчах. Индекс популярности – 15.2%. 5️⃣ 4-1-4-1 Использовали 3 команды и лишь 1 (Турция) во всех своих матчах Индекс популярности – 9.7%. 6️⃣ 4-4-2 Использовала только одна команда (Швеция) – во всех своих играх. Индекс популярности – 4.2%. P.S. Видео-формат https://youtu.be/oeZ3N_OXG0A?t=1241 этого поста с красивой тактический доской от PASS.
Лена Мисько
А рука ведь была у защитника датчан
Лена Мисько
чего-то Дания ... никакая (
Лена Мисько
и все-таки! :) Дания 27′ Дольберг
Лена Мисько
Дольберг будто бы из гаубицы пальнул! Ему дали без особых помех подойти к линии штрафной и подготовить удар с правой. А исполнение было идеальным просто! Мяч по красивой параболе залетел в дальний нижний угол! 1:0 в пользу сборной Дании!
сергей озеров
Ну вот,успел я к первому голу.Запустил напольный кондиционер,человеком себя почувствовал. Можно смотреть футбол.Здорово Дольберг пробил, работают люди над ударом. Нам Дамсгор из-за штрафной пробил. Я о них раньше и не слышал, об этих датских змс.)
Лена Мисько
да, хорошо положил
сергей озеров
Честно говоря,меня не столько гол радует,сколько мое комфортное состояние. Нечеловеческая жара.Все позакрывал,еще комп перетащить осталось,от ноута отвык совершенно. Вышел на кухню,бог мой,жар висит в воздухе. У меня теперь свой оазис.
Лена Мисько
я поняла... поздравляю!
сергей озеров
... я так радуюсь,понимаю что не кстати...)
Лена Мисько
почему?, радость всегда кстати
сергей озеров
это,да...радуюсь,что заставил себя,что получилось,а это не очень просто было. Морока с отводом теплого воздуха....я решил таки)))
Лена Мисько
еще раз Поздравляю!
Лена Мисько
0:2 Дания забивает второй
Лена Мисько
48′ Дольберг... Дольберг сделал дубль после грубого огреха Уильямса перед воротами! Брэйтуэйт превосходно разогнал атаку, продрался в штрафную, применив дриблинг и с силой прострелил на дальнюю штангу! Уильямс крайне коряво сыграл, пытаясь вынести. Получился пас на Дольберга, и тот не промазал с линии вратарской! 2:0 в пользу датчан!
Лена Мисько
пока почти копия нашего матча
Лена Мисько
Дольберг в Аяксе так круто начинал, а потом спекся может возрождается?
сергей озеров
а у нас кто-нибудь возродится? Черчесов готов в сборной бесплатно работать,-звучит забавно,то ли грехи замаливать собрался,то ли хочет сказать,время у него не было. Я бы тоже бесплатно пошел тренировать сборную страны,бесплатно кормили бы,и неплохо....)))
сергей озеров
Бейл уже не столь быстр,как в былые времена.
Лена Мисько
На каких минутах чаще всего забивают на Евро. В начале второго тайма – время, когда тренеры меняют детали, когда команда выходит с чуть или совсем другим планом
Лена Мисько
сначала Дания упустила момент, и я расстроилась... НО! третий они все же забили!!!
Лена Мисько
88′ Мэле Мэле отправил валлийцев играть в гольф, поскольку в футболе датчане сейчас лучше! Оборона британской сборной оголила штрафную. Перед воротами зияла пустота. Йенсен сделал классный перевод поперек поля. Мэле сперва неаккуратно сыграл при обработке, но затем размашистым финтом убрал Дэвиса и вогнал мяч в ближнюю девятку! 3:0 в пользу сборной Дании!
сергей озеров
такой точности любой мбапе или криш позавидует,а главное,как уверенно вколачивают.
Лена Мисько
Удаление! Зиберт показал красную карточку Уилсону, сбившего Мэле посредством сравнительно безобидной подножки. Сомнительное решение судьи!
Лена Мисько
и 4 засчитали!
Лена Мисько
Корнелиус изумительно скинул щечкой на Брэйтуэйта, стоявшего в центре штрафной, и последовал кинжальный удар в нижний угол!
сергей озеров
и правильно,чистый гол...
Лена Мисько
Результативный удар Брэйтуэйта засчитан с помощью ВАР! Отменная скидка Корнелиуса, которую он сделал ногой в прыжке, не прошла просто так!
Лена Мисько
я тоже офсайда не увидела
Лена Мисько
Ну всё, Дания – чемпион? Проиграли чемпиону, в третьем туре, с кем не бывает. Теперь всё на своих местах, теперь всё понятно.
Лена Мисько
Бельгия- Италия, думаю, заруба будет
Сергей Микульский
Дания великолепна, но не чемпион! В 1/4 финала им скорее всего придётся с Нидерландами биться.
Лена Мисько
теперь Че точно оставят... скажут: такой Дании проиграть не стыдно)
Сергей Микульский
Да у нас уже давно ничего не стыдно. За такие бабки мать родную предадут.
Сергей Микульский
Бедные российские болельщики. Каждый чемпионат мира и Европы начинаем болеть за наших, но не долго, а потом восхищаемся другими сборными. Главное не видно света в конце тоннеля. Рулят нашим футболом абсолютные нули.
Лена Мисько
Опорная зона у австрийцев странная. Пустота.
Лена Мисько
Голландцы этих австрийцев не заметили, а итальяшки мучаются
Лена Мисько
Закончилась суперИталия?... больше нет турок и уэльса))
Лена Мисько
Как же итальянцы всегда себя мерзко ведут... Валятся как снопы
Лена Мисько
буду за Австрию, и плевать на ставки ))
Лена Мисько
Ухахахахаха Теперь не расслабляться
Лена Мисько
65′ Арнаутович Сборная Австрии повела в счете! Алаба на правах лидера создал давление в чужой штрафной и в мегаатлетичном прыжке сбросил мячик во вратарскую, а Арнаутович добежал в нужную точку и вбил в сетку с полуметра!
Лена Мисько
Повезло макаронникам
Лена Мисько
Гол отменен! Офсайд был у Арнаутовича в момент скидки Алабы.
Лена Мисько
Команды Фоды не собирается сбавлять! Забитцер вновь подбежал к штрафной по центру и нанес удар с дистанции! Низом на этот раз! Мяч прокатился неподалеку от штанги.
Лена Мисько
пенальти то могли бы и посмотреть явно локоть выставлял
Лена Мисько
обе команды согласны на доп время
Лена Мисько
Кто там Италию в полуфинале видел?
Лена Мисько
Надо выпускать футболиста с фамилией Автогол.
Лена Мисько
Австрийский тренер позитивно выглядит
Лена Мисько
И фига сейчас симуляцию свистнул?
Лена Мисько
ОВ по матчу 0:0 и еще полчаса
Лена Мисько
Вымучили итальянцы
Лена Мисько
45+50′ Кьеза
Лена Мисько
Австрийцы решили не держать Кьезу плотно, и этот подход обернулся провалом! Свежий вингер вновь получил мяч чуть правее ворот, убрал проскочившего мимо Лаймера и с огромной силищей вогнал мяч в сетку! 1:0 в пользу сборной Италии!
Лена Мисько
Сейчас австрийцы могут развалиться
Лена Мисько
усё
Лена Мисько
45+60′ Пессина 2:0 в пользу сборной Италии! Белотти, стоявший спиной к створу на углу вратарской, упал в борьбе. Но рядом был старательный Спинаццола! Он подобрал мячик и хлестко пробил с левой! Бахманн не справился на этот раз.
Лена Мисько
Поплыли австрийцы. Ну посмотрим на Италию в 1/4
Лена Мисько
Первоспортивный, [27.06.21 10:16] Автор канала @GianlucaLapadula о победе сборной Италии над Австрией специально для @firstallsport Рекорд сборной Виторио Поццо держался 82 года. Ближе всех к нему за это время был Марчелло Липпи, но решил уйти после победы на чемпионате мира-2006 – не хватило шести матчей. Роберто Манчини еще до старта Евро-2020 превзошел легендарного курильщика, а выходом в четвертьфинал Италия переписала историю. 31 матч без поражений – такое с адзурри случилось впервые. В 30-матчевую серию команды Поццо вписались два финала чемпионатов мира – оба Италия выиграла. У Манчини совсем другой путь. Его команда только идет к большим победам, но в процессе уже забыла, что такое поражение. В первом раунде плей-офф чемпионата Европы Австрия едва не напомнила – повезло, что Марко Арнаутович сделал пару лишних шагов и оказался в офсайде. Все ждали, когда Италия сыграет с соперником, который будет сопротивляться. Матчи группового турнира получились слишком комплиментарными – итальянцам позволили показать свой лучший футбол и влюбить в себя публику. Австрия испортила идеальную картину – оказалось, что и этой Италии бывает сложно. Оказалось, что, кроме восхищения, она может дарить совсем другие эмоции. В начале второго тайма Роберто Манчини просил игроков успокоиться. До перерыва Австрия хорошо оборонялась, после – начала хорошо держать мяч и неплохо атаковать. Против Италии так играют очень редко, и создалось впечатление, что команда психологически была не готова к такому противодействию от австрийцев. Слишком много ошибок в простых ситуациях, нервы, выносы, нарушения. Австрия не была сильнее, но простила, а в следующем матче на месте Арнаутовича будет Лукаку или Роналду. Австрийцы как-то очень легко вскрыли слабости Италии, заставили адзурри чувствовать себя неуверенно и растерянно. Добились это не за счет высочайшего индивидуального или командного класса – хватило старательности и проблем Италии с реализацией моментов в первом тайме. На решения Манчини по ходу матча можно смотреть с двух сторон. С одной, показалось, что Роберто затянул с заменами – как минимум Доменико Берарди мог присесть намного раньше этой неуклюжей попытки удара через себя. С другой, замены сделали разницу в овертайме – забили Кьеза и Пессина. Кажется, пора переводить фразу о 26 основным игроках в практическую плоскость – в основе не помешают новые лица. Это касается не только Феде и Маттео (или Локателли), но и, например, Андреа Белотти. Очевидно ведь, что уровень сложности в следующем раунде вырастет в разы, хотя Манчини и говорит, что с Австрией было труднее, чем будет в четвертьфинале. Для менталитета Италии победа над австрийцами важна максимально. У таких побед бывают невероятные последствия. Ровно 15 лет назад адзурри в 1/8 финала чемпионата мира обыграли Австралию – единственный гол Тотти забил на пятой добавленной минуте. Знаете, что было дальше?
Лена Мисько
Удар Скорпиона, [27.06.21 09:56] Италия получила в своё распоряжение довольно удобную группу, где одержала три победы из трёх. Подобный результат на турнире смогли повторить лишь Бельгия и Голландия. Казалось бы, что стадию 1/8 финала подопечные Манчини должны преодолеть без проблем, но неожиданно встретили ожесточённое сопротивление в лице Австрийцев. На протяжении матча бросалось в глаза, что большую часть игры связка Вератти-Барелла действовала достаточно академично. Полузащитники практически не снабжали Иммобиле острыми и разрезающими передачами, что привело к двойной замене хавбеков. Вышедшие на замену Пессина и Локателли освежили игру, и помогли итальянцам вновь забрать себе мяч. В этот вечер не шла игра у Берарди. Австрийцы не так и не дали футболисту продемонстрировать фирменный удар с левой. А исполненная бисиклета в конце встречи выглядела пижонством. Выход Кьезы напрашивался гораздо раньше, но все хорошо то, что хорошо кончается. Италия потратила в этом матче достаточно много сил, и теперь ожидает победителя пары Бельгия-Португалия. Следующий соперник будет куда серьёзней, и станет проверкой на прочность для команды Манчини. В четвертьфинале потребуются принципиально другие мощности и организация игры. Иначе, беспроигрышная серия из 31-го матча может оборваться в ближайшее время. Отдельный респект Австрии, которая не испугалась более именитого соперника , и действовала по принципу: «помирать - так с музыкой». Подобный футбол приятней для болельщиков. Австрия в след за Венгрией показала, что проигрывать можно достойно. Подписывайтесь:@scorpionstrike

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