Евро-2020. День четырнадцатый. Кто первым ворвётся в четвертьфинал?

Уэльс выбросил Россию с Евро в 2016-м, Дания – в 2021-м. Сегодня они побьются за место в восьмёрке. Плей-офф Евро-2020 стартует уже сегодня! Игровой день начнётся матчем Уэльс – Дания в Амстердаме, а продолжится встречей Италии и Австрии в Лондоне.
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