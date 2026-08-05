В Мурманской области полицейские провели акцию «Зарядка со стражем порядка» для воспитанников детских оздоровительных лагерей

В преддверии Всероссийского дня физкультурника сотрудники Управления Министерства внутренних дел России по Мурманской области совместно с активистами регионального отделения Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение Первых» присоединились к общероссийской акции «Зарядка со стражем порядка».