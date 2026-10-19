Getty Images/Red Bull ContentpoolБывший руководитель Red Bull Racing Кристиан Хорнер рассказал, что Хельмут Марко не заинтересовался Джорджем Расселом и Ландо Норрисом, хотя оба гонщика ещё на ранних этапах карьеры показывали результаты лучше молодых пилотов программы Red Bull.