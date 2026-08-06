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Не только о футболе

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Лига Европы, российское дерби в Торонто и водный чемпионат Европы

Лига Европы, российское дерби в Торонто и водный чемпионат Европы

    За чем следить 6 августа: «Интер Майами» с Месси в Кубке лиг, Медведев на «Мастерсе» в Монреале и наши прыгуны в борьбе за золото ЧЕ!   ✅ 🎾 2:10: Даниил Медведев (Россия, 4) — Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды), Монреаль, второй круг — 3:6, 6:7 (5:7) Монреаль.

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