В Эстонии могут повысить плату за ожидание у КПП на границе с Россией

Эстонский оператор зоны ожидания автотранспорта Collade предложил МВД республики в несколько раз повысить плату, которую взимают с транспорта за пользование зоной ожидания у КПП «Лухамаа» на российской границе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии