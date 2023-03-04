Шойгу посетил зону СВО и вручил военным ордена и медали

Также министр заслушал доклад командующего группировкой войск «Восток»Глава Минобороны России Сергей Шойгу с проверкой прибыл на территорию дислокации группировки войск «Восток» на Южно-Донецком направлении в зоне специальной военной операции.
Также министр заслушал доклад командующего группировкой войск «Восток»Глава Минобороны России Сергей Шойгу с проверкой прибыл на территорию дислокации группировки войск «Восток» на Южно-Донецком направлении в зоне специальной военной операции.
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