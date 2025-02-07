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Прорыв информационного пузыря:

Прорыв информационного пузыря:

(Или что с еб.м у ххлов?) Меньше чем за три недели на головы украинцев из США обрушилось много информации.

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Комментарии
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Валерий Авгур
да уж,чубатые поднавалили в свои же шаровары,а как скакали ,как скакали,вот уже и вмэрла щеня
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22 час.
Алексей Горшков
По-моему НЕ СТОИТ ОБОЛЬЩАТЬСЯ !!! В последнее время разновсяческие фонды, типа USAID, а то и ЦЕЛЫЕ ГОСУДАРСТВА (особенно в Европе) возглавляют ... скажем так: &quot;не самые умные люди&quot;, теми же фондами и вскормленные! Если ранее их принципом было: &quot;Работает - значит эффективно&quot;, то сейчас очевидно, что &quot;засбоило&quot; - уже не &quot;тянет&quot;, НО(!) они почему-то - видно от неспособности думать - не видели, что это уже ПРОСТО НЕ РАБОТАЕТ !!! Допустим: Майдан на Украине &quot;прошёл&quot; - значит надо действовать ПО ТЕМ ЖЕ &quot;ЛЕКАЛАМ &quot;! Но в Белоруссии, Гонконге, Венесуэле, Боливии, Грузии - это УЖЕ не сработало - а тактику они НЕ СОВЕРШЕНСТВУЮТ !!! Даже безмозглые вирусы гриппа как-то мутируют, приспосабливаясь к изменениям, а эти - ПРОСТО ТУПО В ОДНОМ НАПРАВЛЕНИИ, НЕ СВОРАЧИВАЯ, ПРУТ !!! Понятно, что это всё ДЕКОРАТИВНЫЕ ФИГУРЫ какого-то DEEP STATE (&quot;глубинного государства&quot;), но и НАСЧЁТ ЕГО МЫСЛИТЕЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ УЖЕ ВОЗНИКАЮТ СОМНЕНИЯ !!! Разве будет РАЗУМНАЯ, тем более - ТАЙНАЯ - СТРУКТУРА такими ИДИОТАМИ прикрываться - что, ума не хватает кого-то ПОПРИЛИЧНЕЕ найти - не так позориться?! А сейчас эти фонды не РАЗГОНЯТ, а МОДЕРНИЗИРУЮТ - в этом-то и ОПАСНОСТЬ !!! Это будет просто БОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНО !!!
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19 час.
Михалыч
Тупым упертым холам все эти новости до лампочки. Как бендеровцы гнали людей на убой, так и дальше будут гнать - такова их суть.
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5 час.
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