Bloomberg: Китай испугался санкций США — банки вводят ограничения против России

Китайские госбанки начали ужесточать проверки и ограничивать финансирование российских клиентов, особенно военных, после угроз США ввести вторичные санкции против организаций, помогающих России, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
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