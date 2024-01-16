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Bloomberg: Китай испугался санкций США — банки вводят ограничения против России

Bloomberg: Китай испугался санкций США — банки вводят ограничения против России

Китайские госбанки начали ужесточать проверки и ограничивать финансирование российских клиентов, особенно военных, после угроз США ввести вторичные санкции против организаций, помогающих России, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

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Комментарии
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Ольга Петровская
Восток.конечно.дело тонкое.но с трудом преданью верится.что китайцы чего то испугались.
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22 час.

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