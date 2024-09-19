Захарова пошутила о Comedy Club в ответ на заявление Армении о госперевороте

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова выразила надежду, что заявление Еревана о якобы готовившейся в России группе, планировавшей госпереворот в Армении, никак не связано с закрытием юмористического шоу Comedy Club.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии