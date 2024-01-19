В Москве против главы узбекского землячества возбудили дело за сравнение участников СВО с петухами

На главу узбекского землячества завели дело за унижающий участников СВО постУсман БаратовУсман Баратов/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) В Москве в отношении главы узбекского землячества Баратова возбуждено уголовное дело об экстремизме.
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