В Таджикистане на 102-м году жизни умерла госдеятель Низорамо Зарипова

Таджикский государственный и общественный деятель Низорамо Зарипова, в течение долгих лет занимавшая должность зампредседателя президиума Верховного совета Таджикской ССР, скончалась 30 ноября в Душанбе на 102-м году жизни.
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