Ари близок к переходу в «Химки»

Экс-форвард «Краснодара» Ари, вероятно, продолжит карьеру в «Химках». Подмосковный клуб находится в финальной стадии переговоров с 35-летним игроком и предлагает ему контракт на один год, сообщает «Чемпионат».
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