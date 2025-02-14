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СССР-Россия

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Вы не поверите, но у украинцев опять и снова все хорошо. Анатолий Урсида

Вы не поверите, но у украинцев опять и снова все хорошо. Анатолий Урсида

Остатки Украины всем скопом во всех утюгах и унитазах, а также во всех пабликах и чатах отплясывают пэрэможного гопака.

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Комментарии
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Владимир Скоробогатов
ну точно ебанутые...вот что ж они там курят такое забористое уже тридцать лет.....
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21 час.
Александр Почекунин
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20 час.
tsan tsan
Когда в первый раз увидел кадры, на которых десятки, сотни взрослых украинцев гордо позируют перед камерами  с напяленными на головы предметами кухонной утвари, пришло осознание, что этот народ неизлечимо болен, как горбун  и исправить его может только ... ну, вы поняли.
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17 час.
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