Вы не поверите, но у украинцев опять и снова все хорошо. Анатолий Урсида

ну точно ебанутые...вот что ж они там курят такое забористое уже тридцать лет.....

tsan tsan

Когда в первый раз увидел кадры, на которых десятки, сотни взрослых украинцев гордо позируют перед камерами с напяленными на головы предметами кухонной утвари, пришло осознание, что этот народ неизлечимо болен, как горбун и исправить его может только ... ну, вы поняли.