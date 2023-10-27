Politico сообщила о трудностях ЕС в достижении консенсуса по Газе

Страны Евросоюза (ЕС) несколько дней не могли согласовать формулировки по ситуации в секторе Газа, однако достигнутое соглашение стало очень хрупким, сообщила 26 октября газета Politico со ссылкой на дипломатов объединения.
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