Новым премьер-министром станет Сигэру Исиба – приверженец Японии как военной державы

Японские либерал-демократы предпочли Санаэ Такаити, известной как резко антикитайски настроенной женщины-политика с ястребиными националистическими замашками, более умеренного и опытного 67-летнего Сигэру Исибу.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии