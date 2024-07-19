Прокуратура Калуги возбудила административное дело за нарушение сроков ремонта дороги на улице Огарёва

Во время выездной проверки выполнения работ по ремонту автомобильной дороги на улице Огарева с установкой "плавающих" люков, проводимых в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные дороги", были найдены нарушения со стороны подрядчика.
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