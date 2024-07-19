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Прокуратура Калуги возбудила административное дело за нарушение сроков ремонта дороги на улице Огарёва

Прокуратура Калуги возбудила административное дело за нарушение сроков ремонта дороги на улице Огарёва

Во время выездной проверки выполнения работ по ремонту автомобильной дороги на улице Огарева с установкой "плавающих" люков, проводимых в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные дороги", были найдены нарушения со стороны подрядчика.

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