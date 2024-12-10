СК завел дело против экс-главы подведомственной Минобороны организации

СК России возбудил уголовное дело по статье «Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия» в отношении экс-гендиректора подведомственной Минобороны организации «Промгидромеханизация» Андрея Спирина.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии