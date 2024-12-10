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СК завел дело против экс-главы подведомственной Минобороны организации

СК завел дело против экс-главы подведомственной Минобороны организации

СК России возбудил уголовное дело по статье «Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия» в отношении экс-гендиректора подведомственной Минобороны организации «Промгидромеханизация» Андрея Спирина.

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