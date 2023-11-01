Боливия разорвала дипломатические отношения с Израилем

Боливия разрывает дипломатические отношения с Израилем. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел страны Фредди Мамани в ходе общения с журналистами, трансляцию пресс-конференции вел телеканал Bolivia TV.
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