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Царьград

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Сафонов спас «Пари Сен-Жермен» в матче с «Лиллем» 2:2

Сафонов спас «Пари Сен-Жермен» в матче с «Лиллем» 2:2

«Пари Сен-Жермен» сыграл вничью с «Лиллем» 2:2 благодаря голам Витиньи и Маркиньоса в компенсированное время.

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