Разгоревшийся пожар после атаки БПЛА в Ленобласти потушили

Пожар, который разгорелся в порту Усть-Луги Ленинградской области после атаки БПЛА, потушили. Об этом сообщил глава региона Александр Дрозденко .
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