Что Екатерина II приказала скрыть в следственном деле Пугачёва

Пугачёва привезли в Москву 4 ноября 1774 года в железной клетке. Два месяца допросов, два дня суда, четвертование на Болотной площади 10 января 1775-го — и после этого дело, которое должно было объяснить, как беглый донской казак поднял против империи пол-Поволжья и Урал, легло в Тайную экспедицию под замок на восемьдесят с лишним лет.
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