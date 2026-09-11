В Свердловской области заметно снизились цены на овощи

Белокочанная капуста подешевела на 7,95%, картофель — на 5,37%, морковь — на 4,54%. При этом огурцы подорожали на 3,37%, пшено — на 3,33%, макароны — на 2,04%.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ЛЛ Суд смягчил приго...
- ЮВ Уральский политол...
- АМ Уральский политол...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым