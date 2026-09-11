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Бизнес журнал. Урал

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В Свердловской области заметно снизились цены на овощи

В Свердловской области заметно снизились цены на овощи

Белокочанная капуста подешевела на 7,95%, картофель — на 5,37%, морковь — на 4,54%. При этом огурцы подорожали на 3,37%, пшено — на 3,33%, макароны — на 2,04%.

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