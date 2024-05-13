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Царьград

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Дугин: "Мы переходим в наступление. До конца президентства у Зеленского осталась неделя"

Дугин: "Мы переходим в наступление. До конца президентства у Зеленского осталась неделя"

Русский философ Александр Дугин ознаменовал, что Россия вступает "в эпоху настоящей мобилизации", а также порадовался не только за бойцов русской армии, но и за перемены в кабинете министров, отметив: "Мы переходим в наступление.

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