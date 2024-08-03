«Мужчины не всегда виноваты, бывают и женщины виноваты», — Прилучный ответил на очередные обвинения в рукоприкладстве

Отношения Павла Прилучного и Агаты Муцениеце всегда были под пристальным вниманием поклонников. Со стороны пара казалась идеальной, и новость об их разводе после девяти лет брака ошеломила общественность.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии