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Царьград

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Депутат Колунов предлагает за защиту экстренных служб усилить УК России

Депутат Колунов предлагает за защиту экстренных служб усилить УК России

Депутат Госдумы Сергей Колунов предложил изменить Уголовный кодекс РФ для защиты сотрудников экстренных служб от нападений.

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