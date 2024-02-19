Подмосковные спортсменки выступят на чемпионате Европы по боксу в составе сборной России

Пять подмосковных спортсменок в составе сборной России выступят на чемпионате Европы по боксу. Соревнования пройдут в Сербии с 15 по 29 апреля, сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Московской области.
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