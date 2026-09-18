ПРОСЬБА ОТОЗВАТЬСЯ! Произошла неприятная ситуация: в магазине "Пилка" девушка совершила покупку на сумму 1710 р в 09:04 , и деньги не перевела.
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