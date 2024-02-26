Успенская откровенно о поддержке РФ: «Меня обвиняют, что я украинка, а люблю Россию»

Исполнительница Любовь Успенская встретилась с прессой и решила поговорить на очень откровенную тему, которую другие артисты боятся трогать или просто не хотят обсуждать на публике, считая, что их мнение может привлечь слишком много внимания.
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