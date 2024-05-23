Сирота из Забайкалья 10 лет не может получить жилье: делом заинтересовался Бастрыкин

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю краевого следственного комитета Алексею Вольному доложить о ходе расследования уголовного дела, связанного с отказом в предоставлении жилья сироте из Забайкалья.
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